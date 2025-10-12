Jesse Puljujärven edustama Geneve-Servette otti 5–3-kotivoiton Lausannesta, kun joukkueet kohtasivat Sveitsin liigan sunnuntaimatineassa. Puljujärvi johti kalavelkojen maksua tehopistein 1+1.

Puljujärvi oli väkevällä pelipäällä. Suomalainen nakkasi joukkueensa 1–0-maalin avauserässä. Herkullisen syötön tarjoili Geneven pistepörssin kärkimies Sakari Manninen.

Voit katsoa maalin pääkuvan videolta.

Toisessa erässä Puljujärvi pisteli itse nappipassin Tim Bernin 2–1-johtomaaliin.

Puljujärvelle siis tehot 1+1. Hän nousi nyt joukkueensa pörssikärkeen tasapisteisiin (3+13=16) Mannisen kanssa. 5–3-osuman tyhjiin sipaissut Markus Granlund on kolmantena lukemin 7+7=14.

Genevelle revanssi ja kosto oli maukas. Syyskuussa Lausanne nöyryytti suomalaisten kyllästämää remmiä peräti 11–0. Sittemmin Geneve on vaihtanut päävalmentajaa. Tällä haavaa väliaikaista pääkäskijän pestiä hoitelee Ville Peltonen.

Joukkueet ovat peräkkäin sarjataulukossa kolmantena ja neljäntenä, Lausanne korkeammin sijoittuneena.