Jesse Puljujärven, Sakari Mannisen, Markus Granlundin ja Vili Saarijärven edustama Geneve-Servette yritti pestä kasvojaan Sveitsin liigassa, kun se kohtasi Fribourgin.
Servette nousi rumalla tavalla otsikoihin tiistaina, kun se koki todella ruman tappion Lausannelle (0–11). Tätä seurasi kasvojen pesu, jota yritettiin tehdä torstain kotiottelussa Fribourgia vastaan.
Servette joutui vaikeuksiin avauserässä, kun kotijoukkueen suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi oli negatiivisella tavalla esillä. Fribourg siirtyi johtoon Puljujärven laitataklausjäähyn aikana, kun Christoph Bertschy painoi kiekon pömpeliin.
Servette tuli tasoihin Jan Ruttan maalilla. Sen jälkeen Puljujärvi oli positiivisella tavalla esillä, kun hän alusti Simon Le Coultren johto-osuman.
Servette iski vielä kolmannen kerran, kunnes Fribourg kavensi Markus Granlundin huitomiskaksiminuuttisen aikana.
Serveten johto piti kuitenkin loppuun asti, kun se otti 3–2-voiton. Servette nousi nyt Sveitsin NLA-liigassa toiseksi. Se on ottanut viidestä ottelustaan 10 pistettä.
Sarjaa johtaa Davos (pisteitä 12).