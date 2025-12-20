Sveitsin liigassa pelaava HC Davos on tehnyt pätkäsopimuksen suomalaishyökkääjä Leo Komarovin kanssa.

Komarovin sopimus kattaa joulukuun lopulla pelattavan perinteikkään Spengler Cupin. Komarov on harjoitellut Davosin riveissä jo useamman päivän.

Komarovin lisäksi myös EHC Bieliä edustava Niko Huuhtanen nähdään Davos-paidassa Spengler Cupissa.

38-vuotias Komarov on ollut koko alkukauden ilman seuraa. Viime kaudella Komarov pelasi HIFK:ssa 39 ottelua tehoin 6+13.

Huuhtanen siirtyi kesken alkukauden Pohjois-Amerikasta Sveitsiin, kun Tampa Bay Lightning purki suomalaishyökkääjän NHL-sopimuksen. Hän on pelannut Bielissä yhden ottelun ilman tehopisteitä.

Spengler Cup pelataan Sveitsissä 26.-31. joulukuuta. SM-liigasta turnauksessa nähdään HIFK.