MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu ihmettelee yhä, miten Ilveksellä oli varaa ohittaa kotiin palannut Marko Anttila.

SM-liigassa kriisiin ajautunut Ilves on rakentanut jo vuosia hyviä joukkueita, mutta oman jatkuvuutensa kustannuksella. Omat kasvatit ovat vähissä ja nyt jopa rungon muodostavat kotimaiset pelaajat alkavat olla katoava luonnonvara.

Ilveksen yllättävä jumiutuminen SM-liigan häntäpäähän on nostanut ongelmat uudella tavalla esiin, kun joukkue kaipaisi kipeästi käänteentekeviä pelaajia.

MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu palasi perjantain Hockey Night -lähetyksessä kevääseen 2022, jolloin Marko Anttila palasi tuoreena olympiavoittajana Ilvekseen suomalaispelaajien jätettyä KHL:n taakseen.

Marko Anttila ehti pelata Ilveksessä keväällä 2022 kymmenen runkosarjaottelua ja pudotuspelit, kun seura päätti, ettei se jatka Lempäälän jätin sopimusta.Vesa Pöppönen / AOP

Kauden päätöksen jälkeen Joensuu tapasi Jokerien joukkuekaverinsa Tampereella ja sai kuulla, ettei Ilves aio jatkaa Anttilan sopimusta.

– Hän oli markkinoilla vapaana. Jos ajattelen Ilveksen urheilujohtoa ja ilvesläisyyttä, niin sinulle tippui tuollainen timantti syliin, ja se oli Ilvekseltä silloin valinta, että heillä oli jotain niin hyvää meneillään, että Marko Anttilalle ei ollut käyttöä, Joensuu kummastelee yhä.

– Marko olisi antanut kolmesta viimeisestä vuodestaan kaiken Ilvekselle. Hänen unelmansa oli voittaa Suomen mestaruus kotiseurassaan, mutta se ei Ilvekselle maistunut.

