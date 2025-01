Kommentti: Eemeli Suomen ratkaisu on Ilvekselle järisyttävä uutinen

Eemeli Suomen maisemanvaihto on Ilvekselle järisyttävä muutospiste, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan Suomi, 29, edustaa ensi kaudella SHL:n Växjö Lakersia.

Suomi on luonut nykykiekossa poikkeuksellisen tarinan. Hän on edustanut koko yli 500 ottelua käsittäneen uransa kasvattiseuraansa Ilvestä, vaikka ottajia olisi ulkomailla ollut epäilemättä jo paljon aiemmin. Etenkin nykyinen, vuonna 2023 tehty kahden vuoden jatkosopimus, oli itselleni yllätys.

Suomi on kasvanut 10 vuoden aikana Ilveksen pelilliseksi selkärangaksi ja seuran ylivertaiseksi keulakuvaksi, jota on ajatuksen tasolla mahdotonta korvata. Samaan aikaan Ilves on nostanut hiljalleen profiiliaan kotimaan pääsarjassa. Suomea voi hyvin sanoa nyky-Ilveksen kasvojenkohotuksen ruumiillistumaksi.

Seuraikonin leimaa kolkuttelevan pelurin menetystä surraan varmasti Ilves-yhteisössä hyvän aikaa. Länsinaapuriin hyppy tarkoittaa tappiota samalla koko SM-liigalle.

Suomi on ollut jo useamman vuoden ajan sarjan ehdottomia kärkipelaajia. Tällä hetkellä häntä voidaan pitää jopa kaikkein parhaana.

Vastaavia tarinoita, joissa oma kasvatti päättää "antaa" useamman parhaan vuotensa joukkueelleen, vaikka matka olisi mahdollisesti voinut jatkua jo aiemmin, ei ole usein tarjolla.

Ilvestä tarkastellessa tilanne on äärimmäisen mielenkiintoinen.

Miten tasaista nousua kohti SM-liigan huippua tekevä joukkue toipuu ja sopeutuu, kun Suomen tasoinen kokonaisvaltainen perustuskivi puuttuu ensi kaudella?

SM-liigajoukkue ei yhtä miestä kaipaa, mutta Eemeli Suomi saattaa olla tähän poikkeus.

