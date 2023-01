Kommentti: Petri Kontiolan loppunäytös on ollut häikäisevää katsottavaa – SM-liigatähti voi lopettaa tyylikkäämmin vain yhdellä tapaa

Kontiolan "viimeinen tanssi" on ollut häikäisevää katsottavaa. 34 ottelussa tehopisteitä on syntynyt 32 kappaletta. Ilves-joukkueen ikänestori takoi joulukuussa maukkaat 3+11=14 tehopistettä yhdeksässä ottelussa. Hänet valittiin oikeutetusti Liigan toimesta kuukauden pelaajaksi.

SM-liiga on viimeisten vuosikymmenien aikana käynyt läpi valtavan murroksen, jonka myötä narratiivi sarjasta puhuttaessa on muuttunut radikaalilla tavalla. Liiga mielletään ensisijaisesti nuorten pelaajien kasvattisarjaksi, jossa maamme suurimmat lupaukset pelaavat 1-3 tykkikautta, jonka jälkeen heitä ei enää kotimaan jäillä näy.

Mestaruus puuttuu

Torstain kierroksella Kontiola tinttasi HIFK:n Micke-Max Åstenia tyylikkäällä avojääpommilla. Yksi taklaus ei toki muuta mitään, mutta tilanne oli kuin parin sekunnin mittainen tiivistys siitä, minkälaista päätöstä kolminkertainen MM-hopeamitalisti uralleen on virittelemässä.

Joukkueen etu on ollut Kontiolan puheissa vakiotavaraa etenkin koko Ilves-ajan. Lisäksi kun pisteitä syntyy lähes yksi ottelua kohden, on sanottava, että esiripun voi laskea tyylikkäämmin vain yhdellä tapaa – Suomen mestaruuden voittamalla.

Kontiola on nähnyt NHL:n, KHL:n, olympialaiset ja MM-kisat. Uran aikana mestaruus on kiertänyt tähtipelaajaa. KHL:ssä Kontiola voitti pudotuspelien pistepörssin keväällä 2013, mutta finaaleissa Moskovan Dynamo oli vahvempi. MM-kisoista tuomisina on karvaat kolme hopeaa.