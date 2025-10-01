MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Jesse Joensuu jakoi kaksijakoista tekstiä Lukon ruotsalaiskaksikosta Pathrik ja Ponthus Westerholmista tiistain liigakierroksen yhteydessä.

Joensuu puhui Lukon veljeskaksikosta Tappara-pelin tuoksinassa.

– En tee mielelläni tätä, mutta Westerholmeja on pakko kehua. Hyvää kemiaa tuossa keskialueella ja hyvää maalinedustapelaamista.

– Hyvä heille, Joensuu aloitti.

Tässä vaiheessa MTV Urheilun selostaja Olli Eronen teki tulkinnan siitä, että entinen liigapelaaja Joensuu ei välttämättä pitänyt Lukon ruotsalaiskaksikosta myöskään silloin, kun hän vielä itse pelasi.

– En ole jotenkin ikinä tykännyt äijistä. Jotain epäilyttävää siinä on, jos kuljet veljesi kanssa koko ajan matkaa yhdessä, Joensuu aloitti.

– Jokaisen pitää vetää omaa polkuaan. Nuo Tapparan suomalaisveljekset ovat sentään pyörineet vähän muualla, mutta nämä jätkät (Westerholmit) kulkevat käsi kädessä. Jotain epäilyttävää siinä on, Joensuu läväytti.

Pathrik ja Ponthus Westerholm siirtyivät ensimmäisen kerran Lukkoon kaudeksi 2019–20. He kävivät välissä Ruotsissa, mistä he palasivat takaisin Lukkoon kesällä 2023.

Joensuun kommentit näkyvät ja kuuluvat jutun yläreunan videolta.