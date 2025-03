Asiantuntijalta suoraa kritiikkiä Kärppien valmennukselle – taustalla kiusallinen jatkumo: "En lähtisi pelaajia syyttämään"

MTV Urheilun asiantuntijat Ari Vallin ja Antti-Jussi Niemi hämmentyivät, kun he katselivat Kärppien verkkoon tehtyjä osumia lauantain Ässät-ottelussa.

Vallinin ja Niemen huomio kohdistui erityisesti Ässien 1–0-osumaan, mikä syntyi ottelun päätöserässä.

– Kärpät pelaa kuitenkin aika tärkeistä asioista. Sitten kolmannen erän alkuun kahdella nolla vastaan -tilanne maalinedustalle, Vallin hämmästelee.

– Nuo ovat olleet niitä Kärppien tämän kauden opinpaikkoja, mistä he eivät ole oppineet. Noita on tullut todella paljon, Vallin jatkaa, viitaten perattuun Ässien osumaan.

MTV Urheilun studiojuontaja Teemu Niikko muistutti ihmettelyn keskellä siitä, että Kärpillä pitäisi olla nimekkäitä puolustajia riveissään.

Mistä se kertoo, että tuon tyyppisiä tilanteita yhä tulee? Niikko kyseli asiantuntijoilta.

– Epävarmuus, sekavuus, ei tiedetä, että miten puolustetaan ja missä puolustetaan. Valmennus on puhunut siitä, että puolustuspeliä on korjattu. No ei sitä ole korjattu, asiantuntija Antti-Jussi Niemi lataa.

Niemi jakaa suoraa kritiikkiä Kärppien valmennuksen suuntaan.

– En mä lähtisi tuosta pelaajia syyttämään, Niemi vastaa.

Kärpät koki nyt neljännen tappionsa putkeen. Se on ottanut edellisistä kahdeksasta ottelustaan vain yhden voiton.

2:43 Atte Ohtamaalta raakaa puhetta Kärpistä: "Ei tässä auta syytellä ketään"