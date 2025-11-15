Vahvasti kauden SM-liigassa aloittanut SaiPa on ajautunut vaikeuksiin maaottelutauon jälkeen pelatuissa otteluissa.
Lauantaina SaiPa on saanut kotikaukalossaan kylmää kyytiä, kun vieraisiin tullut Lukko takoi kahdessa erässä taululle 5–1-johtolukemat.
SaiPalle on tehty maaottelutauon jälkeen pelatuissa vajaassa kolmessa ottelussa jo 14 maalia.
Lappeenrantalaiset hävisivät keskiviikkona kotona Ässille 2–5 ja perjantaina vieraissa KooKoolle 1–4.
Raimo Helmisen valmennuksessa SaiPa on viimeksi hävinnyt kolme ottelua putkeen varsinaisella peliajalla viime helmikuussa.