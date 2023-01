Jeremy Clarkson kertoo pyytäneensä anteeksi sisällöllään järkyttänyttä kolumnia suoraan Meghanilta ja Harrylta – parin tiedottajalta tyly tuomio

Muun muassa Top Gear -ohjelmasta tunnettu Jeremy Clarkson aiheutti joulukuussa skandaalin The Sunin julkaistua juontajan kynäilemän kolumnin, joka on kerännyt erittäin paljon kritiikkiä ympäri maailman. Kolumnissaan Clarkson kirjoitti vihaavansa prinssi Harryn puolisoa herttuatar Meghania ja haaveilevansa päivästä, jolloin tämä "laitetaan kävelemään alasti pitkin Britannian katuja samalla, kun yleisö huutaa "Häpeä!" ja heittelee tätä ulosteella". Clarkson väitti tekstissään jokaisen, joka on saman ikäinen kuin hän, ajattelevan samalla tavalla.