Brittilehti julkaisi anteeksipyynnön Jeremy Clarksonin Meghan-kohukolumnista – herttuaparin tiedottaja tuomitsee pr-tempuksi

Brittilehti The Sunin perjantaina 16. joulukuuta ilmestyneessä numerossa sekä sen verkkosivuilla julkaistiin Top Gear -juontajana tutuksi tulleen Jeremy Clarksonin herttuatar Meghanista kirjoittama kolumni, joka keräsi valtavan kritiikkivyöryn sosiaalisessa mediassa.

Kohun silmään joutunut kolumni on nyttemmin poistettu The Sunin verkkosivuilta Clarksonin pyynnöstä. Clarkson otti kohuun kantaa Twitterissä, jossa hän kirjoitti tehneensä kolumnissaan "kömpelön viittauksen Game of Thrones -sarjassa nähtävään kohtaukseen" ja "olevansa kauhuissaan aiheutettuaan niin paljon kipua ja aikovansa olla jatkossa varovaisempi".