Juuri nyt Avaa

Kuukausiennusteeseen ajetaan runsaasti säämalleja, jotka niputetaan yhteen, ja sen perusteella arvioidaan, mikä voisi olla todennäköisin sääennuste.

– Näiden välistä tuuli käy meillä enemmän lounaan suunnalta, mikä puolestaan puskee lauhaa ilmaa Suomeen asti.

Syynä karttojen punertaviin ja kellertäviin väreihin on se, että Islannin lähistölle on ennustettu matalapainetta ja Suomen eteläpuolelle korkeapainetta.

– Nyt kaikille joulukuun viikoille suuri osa sääajoista ennustaa keskimääräistä lämpimämpää säätä, kertoo Salminen.

Sää voi yhä kääntyä

Mitä pidemmälle kuukausiennustetta tarkastellaan, sitä enemmän siihen liittyy epävarmuuksia. Mutta mitä joulun säästä voidaan nyt sanoa, meteorologi Jenna Salminen?

– Vähän on hataraa vielä. Aika vahvasti nämä väritkin näyttävät, että siellä on iso painotus keskimääräistä lämpimämmälle säälle.