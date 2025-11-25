Joulukuusta on tulossa lauha, ennustaa tuore kuukausiennuste.
Tuore joulukuun 21. päivään asti ulottuva kuukausiennuste ennustaa varsin lauhaa säätä joulukuulle.
– On joulun väriset kartat tarjolla, meteorologi Jenna Salminen sanoo.
Syynä karttojen punertaviin ja kellertäviin väreihin on se, että Islannin lähistölle on ennustettu matalapainetta ja Suomen eteläpuolelle korkeapainetta.
– Näiden välistä tuuli käy meillä enemmän lounaan suunnalta, mikä puolestaan puskee lauhaa ilmaa Suomeen asti.
Olemme kuukausiennusteiden pohjalta uutisoineet, että valkoinen joulu saattaa olla todennäköinen etelässäkin, mutta nyt lumet voivatkin sulaa pitkälti Lapin eteläpuolelta.
Kuukausiennusteeseen ajetaan runsaasti säämalleja, jotka niputetaan yhteen, ja sen perusteella arvioidaan, mikä voisi olla todennäköisin sääennuste.