– Pohjoisessa tulee olemaan selvästi kylmä viikko, ja lämpötilat jäävät keskimääräistä alhaisempiin lukemiin, mikä on varmasti tervetullutta, sillä lumipeitettä on sielläkin saatu odotella tavallista myöhempään.

Kuukausiennuste ulottuu joulukuun alkuun ja näyttää, että pohjoisen tai koillisen suuntainen virtaus pysyy vallitsevana.

– Nämähän ovat nyt tällaisia ennusteita, joissa summataan viikon keskimääräinen säätyyppi. Tässä on laskettu sata mallia sinne asti ja katsottu, mikä niiden keskinäinen konsensus on. Kyllä näissä alkaa jonkin verran perää olla myös meidän leveysasteilla.