Joulukuun alkuun ulottuva kuukausiennuste lupailee kylmenevää säätä marraskuulle.
Säässä on isänpäivän jälkeen tapahtumassa käänne kylmempään suuntaan, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
– Maanantain vastaisena yönä on tiedossa pakkasyö eteläänkin, eli jonkinlainen käänne kylmempään suuntaan.
Talvirenkaat on siis etelässäkin syytä vaihtaa viimeistään viikonloppuna, mutta milloin etelään saadaan lunta?
– Edelleenkään en oikeastaan näe, että etelässä tulisi lunta, mutta se on vain ajan kysymys, Rintaniemi sanoo.
Kylmemmät säät ovat kuitenkin pikkuhiljaa hiipimässä myös etelään, sillä lumisadetta on luvassa Jyväskylän eteläpuolelle, ja maan keskiosissa päivälämpötilat alkavat pikkuhiljaa jäädä nollan vaiheille.
Kylmin mahdollinen tuulensuunta
Pohjoiseen on ensi viikolla luvassa lunta, pakkasta ja talvisia hiihtokelejä.