Joulunalusviikolle asti ulottuva kuukausiennuste näyttää keskimääräistä lämpimämpää ja kuivempaa säätä.

Tiistaina kuukausiennuste kertoi iloisia uutisia valkean joulun ystäville. Tuolloin ennuste näytti, että valkea joulu olisi erittäin todennäköinen Salpausselän pohjoispuolella ja hyvin todennäköinen myös muualla, lukuun ottamatta rannikkoa ja saaristoa.

Nyt parin päivän sisällä kuukausiennusteessa on tapahtunut pieni käänne, sillä joulukuun 21. päivään asti ulottuvassa ennusteessa joulukuusta olisikin tulossa lauhempi.

– Kyllä se leudommalta näyttää tuo joulukuu ja koko talven alku, mutta tässä nyt ennusteet saattavat vielä kerran jos toisenkin ottaa käänteen, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.

Joulunalusviikolla keskimääräistä lämpimämpää ja kuivempaa

Useamman viikon päähän ulottuvien kuukausiennusteiden vahvuus on sään ennustaminen lähempänä päiväntasaajaa.

Kuukausiennusteisiin liittyy epävarmuuksia etenkin pohjoisilla leveysasteilla.

– Mitä lähemmäs mennään pohjoisnapaa, niin aika paljon on epävarmuutta matalapaineiden liikkeiden suhteen. Saadaanko me loppujen lopuksi sieltä sitä signaalia irti, niin se voi olla tilanteesta riippuvaa, sanoo Rintaniemi.

Marraskuun viimeiset viikot näyttävät pohjoiseen kylmää. Etelässä vallitseva lounainen virtaus pitää sään hyvin vaihtelevana. Sateet tulevat sekä vetenä että lumena, ja lämpötila sahailee maan etelä- ja keskiosassa nollan molemmin puolin.