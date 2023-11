Jengiläisten välit vankiloissa kiristyneet neljästä syystä – väkivaltaisia yhteenottoja onnistuttu estämään

Rikosseuraamuslaitos antoi keskiviikkona työturvallisuustiedotteen vankiloille, jossa vankiloiden henkilökuntaa on kehotettu varautumaan katujengien ja järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuspiirissä toimivien vankien välisiin yhteenottoihin.

Välien kiristymiseen on muutama keskeinen syy. Yksi liittyy siihen, että katujengiläisten määrä vankiloissa on lisääntynyt merkittävästi viime kuukausina.

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kiinnittyneitä henkilöitä on nyt Suomen vankiloissa yhteensä noin 250. Yli 100 heistä on katujengiläisiä.

– Muutos on ollut todella huomattava viime aikoina, kun katujengiläisille on annettu paljon vankeustuomioita, erityisasiantuntija Sami Peltovuoma Rikosseuraamuslaitoksesta kertoo Rikospaikan haastattelussa.

– Katujengiläiset haastavat nämä perinteiset jr-vangit, eli prosenttijengiläiset, kuten Helvetin enkelit, Cannonball, Bandidos ja UB, ja sen valta-aseman, johon jr-vangit ovat tottuneet.

– Myös lusimisen tapa on näillä jengiläisillä selkeästi erilainen. Vankiloissa on paljon kirjoittamattomia sääntöjä, kuten miten kuuluu käyttäytyä ja mikä on hyväksyttävää. Katujengiläisillä on siitä erilaisia käsityksiä kuin liivijengiläisillä ja se aiheuttaa ristiriitoja, Peltovuoma kertoo.

Neljäs syy välien kiristymiseen liittyy jo siviilissä syntyneisiin riitoihin.

– Ne liittyvät esimerkiksi huumekaupan reviireihin ja siihen, mitä kukakin on tehnyt ja saa tehdä. Nämä riidat seuraavat vankilaan ja kun siellä ollaan pienessä tilassa keskenään tekemisissä, näitä asioita voidaan selvitellä väkivaltaisestikin.

Jännitteet kasvaneet

Rikosseuraamuslaitoksessa on viime kuukausien aikana tehty paljon havaintoja siitä, että tilanne on kiristynyt ja jännitteet kasvaneet eri jengien välillä.

– Eri vankiryhmien välillä on jo tullut ja voi tulla yhteenottoja, joten se edellyttää henkilökunnalta uusia toimintatapoja. Tilanteeseen varautuminen aiheuttaa toimenpiteitä ja työturvallisuustiedotteella haluttiin tehdä selväksi se, että tilanne vaatii nyt erityistä valppautta, Peltovuoma kertoo.

Katujengiläisten ja prosenttijengiläisten välillä näkyy myös kulttuurieroja.

– Katujengiläisten kohdalla näkyy viranomaisten kunnioituksen puute, se ei kuulu heidän kulttuuriinsa, koska heidän juurensa ovat muualla. Perinteisillä liivijengiläisillä on enemmän sitä kunnioitusta ja heillä on periaate, että yleensä puheet pitävät. Katujengiläisillä ei ole välttämättä puhettakaan eikä yhteistä kieltä, Hämeen ja Pirkanmaan rikosseuraamuskeskuksen johtaja Pasi Oksa kertoo MTV Uutisille.

Pääsääntöisesti jengiläiset on sijoitettu vankiloihin, joissa on tehostetun valvonnan osastoja. Valtaosa jengiläisistä on sijoitettu Turun ja Riihimäen vankiloihin.

Rikosseuraamuslaitoksessa on jouduttu miettimään nyt entistä tarkemmin sitä, mihin ja miten jengiläisiä sijoitetaan.

– Joudumme koko ajan miettimään tätä keskitä-hajauta-asiaa. Yksittäinen nuori katujengiläinen vankilassa ei ole ongelma, mutta heti kun heitä tulee useampia samalle osastolle, niin tulee ongelmia. Mitään konkreettista väkivaltaa ei ole tapahtunut, mutta oleellista on, että sitä pystytään torjumaan, Oksa sanoo.

Vakavilta yhteenotoilta vältytty

Yhteenottoja eri jengiläisten välillä on tapahtunut vankiloissa lähinnä valvontakameroiden katvealueilla, mutta vakavilta väkivaltatilanteilta on toistaiseksi vältytty.

– Näitä yhteenottoja on onnistuttu ehkäisemään jonkin verran. Haluamme, että koko meidän henkilökunta on tietoinen tästä muuttuneesta tilanteesta ja siksi asiasta annettiin työturvallisuustiedote, Peltovuoma sanoo.

Jengiläisiä on Suomen vankiloista eniten Riihimäellä, jossa on myös varmuusosasto.

– Riihimäen vankilan henkilökunta on pystynyt estämään omalla toiminnallaan yhteenotot eikä mitään kovin raflaavaa ole tapahtunut. Tilanteita on pystytty torjumaan ja ennalta estämään ennen kuin mitään vakavaa on tapahtunut, Oksa kiittelee.

– Väkivallan riski on kasvanut ja tiettyihin asioihin varaudutaan sen takia. Jengiläisiä voidaan esimerkiksi sijoitella vankiloiden sisällä eri osastoille ja vaihdella sellejä, jos herää epäilyä uhasta, Oksa lisää.