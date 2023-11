MTV:n tiedot: Vankiloissa väkivallan uhka – katujengiläisten ja perinteisten liivijengiläisten välit ovat kiristyneet huolestuttavasti

Vankiloiden henkilökuntaa on kehotettu varautumaan katujengien ja järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuspiirissä toimivien vankien välisiin yhteenottoihin. Vankiloiden henkilökuntaa on Rikospaikan tietojen mukaan kehotettu valppauteen. Lisäksi henkilöstöä on pyydetty tarkistamaan vaativan tilanteen toimintamallit ja harjoittelemaan niitä.