Jay Leno omistaa lähes 350 ajoneuvoa, mutta ei yhtäkään Ferraria – tässä yllättävä syy

The Tonight Show'n juontajana ja koomikkona sekä maineensa että arviolta noin 450 miljoonan dollarin omaisuutensa kerryttänyt Jay Leno on ollut aina kivenkova automies. Nykyisin hänellä on oma tv-ohjelma, Jay Leno's Garage, jossa toinen toistaan upeampiin ja harvinaisempiin autoihin tutustutaan erityisesti yhdysvaltalaisten rakastaman miehen johdolla

Leno on tiedetty omistavan hurjan määrän erilaisia ajoneuvoa, mutta 181 autoa ja 160 moottoripyörää on enemmän kuin moni olisi uskaltanut edes veikata. Hänen kokoelmiinsa kuuluu niin arvokkaita superautoja kuin äärettömän harvinaisia mittatilauspyöriä.

Leno on McLarenin miehiä

– McLarenissa on erityisen fiksua sen jälleenmyyjien tarjoama palvelu. Kun ostin McLarenini, maksoin tasan sen, mitä hintalapussa luki, ja ostaminen oli kokemuksena erinomaisesti hoidettu prosessi. Minulla oli ollut autoni, MP4-12C, kuusi tai seitsemän kuukautta, kun he soittivat minulle ja ilmoittivat, että he voisivat päivittää sen 592 hevosvoimasta 617 heppaan. Kun kysyin hintaa, he sanoivat sen olevan ilmaista, Leno selitti.