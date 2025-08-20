Madonna, 67, juhli 29-vuotiaan miesystävänsä kanssa Italiassa

Madonna täytti 67 vuotta/All Over Press
Julkaistu 20.08.2025 11:24
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Madonna juhli syntymäpäiväänsä Italiassa.

Popin supertähti Madonna juhlisti 67-vuotispäiväänsä 16. elokuuta. Artisti vietti syntymäpäiväänsä Italian Sienassa seuraten perinteistä Palio di Siena -hevoskilpailua, jota on järjestetty jo 543 vuoden ajan Sienan Piazza del Campo -aukiolla.

29.13266532Madonna seurasi hevoskisaa Italian Sienassa.

Tähti julkaisi Instagramissaan koosteen juhlinnasta ja kirjoittaa julkaisunsa yhteyteen yhden haaveistaan toteutuneen.

– Monivuotinen unelmani on ollut nähdä Palio hevoskilpailu Sienassa, joka on järjestetty syntymäpäivänäni jo vuodesta 1482.

Laulaja kertoo kokemuksen olleen uskomaton.

– Unelmat toteutuvat. Hyvää syntymäpäivää minulle. Ciao Italia, Madonna toteaa.

Artistin postauksesta käy ilmi, että hän vietti juhlapäivän 29-vuotiaan miesystävänsä Akeem Morrisin, sekä kahden tyttärensä Lourdesin,28, ja Mercyn, 19 kanssa.

Kuvissa Madonna muun muassa tanssahtelee miehensä kanssa, sekä ottaa vastaan suuren syntymäpäiväkakun, jota koristaa trendikäs Labubu-hahmo. Kakkuun on kirjailtu hauska teksti ”Hyvää syntymäpäivää Madudu"

