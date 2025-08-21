Millie Bobby Brown, 21, ja Jake Bongiovi, 23, adoptoivat lapsen

Millie Bobby Brown ja Jake Bongiovi avioituivat keväällä 2024.
Julkaistu 19 minuuttia sitten
Alexia Tänav

Millie Bobby Brown ja Jake Bongiovi kertovat somessa, että heidän perheensä kasvoi tänä kesänä tyttövauvalla.

Stranger Things -sarjasta tuttu brittinäyttelijä Millie Bobby Brown, 21, ja hänen puolisonsa, malli ja näyttelijä Jake Bongiovi, 23, ovat adoptoineet tyttölapsen. Pari kertoo asiasta Instagramissa. 

– Tänä kesänä saimme suloisen tyttövauvan adoption kautta. Olemme todella innoissamme voidessamme aloittaa tämän kauniin uuden luvun vanhempina rauhassa ja yksityisesti, julkaisussa sanotaan.

– Ja niin heitä oli kolme. Rakkaudella, Millie ja Jake Bongiovi, teksti päättyy.

Brown ja Bongiovi avioituivat toukokuussa 2024. Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2021 alkaen.

Brown tunnetaan parhaiten roolistaan Stranger Things -scifi-kauhusarjassa. Hän oli sarjan kuvausten alkaessa vain 11-vuotias.

Bongiovin isä on Bon Jovi -yhtyeen laulajana tunnettu Jon Bon Jovi.

