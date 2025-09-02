Vappu Pimiä paljastaa haastavimmat tilanteet TTK-juontajana: "Joutuu pikkuisen tsemppaamaan"

Vappu Pimiän TTK-taipaleeseen on mahtunut monenlaisia suoran lähetyksen tuomia haasteita.

Vappu Pimiä ilmoitti Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman avausjaksossa lopettavansa sen juontajana tämän syksyn jälkeen.

Pimiä istahti Huomenta Suomen nojatuoleille tiistaina 2. syyskuuta muistelemaan taivaltaan TTK:n parissa. Alkujaan Pimiä osallistui ohjelmaan tähtioppilaana vuonna 2008 ja hyppäsi juontajan saappaisiin siitä seuraavana vuonna.

Vuosien varrelle on mahtunut lukuisia yllättäviä suoran lähetyksen tilanteita. Juontajat eivät käytä TTK:ssa prompteria tai juontokortteja, vaan kaikki juonnot opetellaan ulkoa.

Pimiä muistuttaa, että juontajat ovat kuitenkin vain ihmisiä, eivätkä koneita. Näin ollen kaikki ei voi aina sujua aivan saumattomasti.

– Kun on tällaisia juontoja, että meillä on vaikka leffateema ollut, niin sitten saattaa yhdessä juonnossa olla neljä vuosilukua ja kuusi ihmisen nimeä, niin kyllä siinä joutuu pikkuisen tsemppaamaan ja yrittää puristaa itsestään. Kyllä siinä tulee aika voittajafiilis, kun sen pääsee marssien läpi, Pimiä kertoo.

Vaikka Pimiä jättää TTK:n taakseen, eivät tv-työt häneltä lopu: hän kertoo haluavansa mieluusti jatkaa ainakin Maajussille morsian -ohjelman parissa, mikäli tulevia tuotantokausia vielä tulee.

Pimiä kertoo, että uusia työvirityksiä on myös työn alla, televisionkin parissa. Sen lisäksi Pimiä jatkaa myös muita töitään, kuten esimerkiksi podcastinsa Valo Pimiässä tekemistä.

– Olen nauttinut todella paljon sen tekemisestä, sillä tällainen perinteinen talk show -formaatti on ehkä häviämässä television puolelta. Sitä on kiva päästä tekemään tuolla podcast-maailmassa, koska siellä on sellainen rauha jutella ihmisten kanssa, niin se on ollut todella mielenkiintoista ja se on vetänyt todella hyvin mukanaan. Saan jatkaa esimerkiksi sitä vielä jatkossakin, niin siitä olen tosi iloinen.

Katso haastattelu yllä olevalta videolta.