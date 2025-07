Jättitarjous pöytään – suomalaisesta superlupauksesta taistellaan Euroopassa

Ruotsin Djurgårdenin keskikenttäpelaaja Matias Siltasesta on tehty mediatietojen mukaan neljän miljoonan tarjous.

Siltanen, 18, siirtyi KuPSista ruotsalaisseuraan tämän vuoden tammikuussa ja nuorukainen on saanut tukholmalaisseurassa paljon vastuuta. Kuopiolaisen peliesitykset ovat vakuuttaneet ja nyt Ranskan liigan Lens on tehnyt Sky Sportsin toimittaja Ben Hecknerin mukaan suomalaispelurista neljän miljoonan euron tarjouksen.

Ranskan liigan suurseura ei suinkaan ole ainoa, joka on lupaavan suomalaispelurin perässä, vaan myös useiden Valioliiga-seurojen kerrotaan haluavan Siltasen riveihinsä, kuten MTV Urheilu on aikaisemmin kertonut.

Keskikentän keskustassa viihtyvä Siltanen pelasi viime kaudella KuPSissa Veikkausliigaa Jani Honkavaaran alaisuudessa, ja Djurgårdenissa valmentaja on pysynyt samana, sillä Honkavaara siirtyi täksi kaudeksi tukholmalaisseuran peräsimeen. Djurgården on tällä hetkellä Ruotsin Allsvenskanin sarjataulukossa sijalla kahdeksan. Siltanen on pelannut joka ikisessä sarjapelissä – valtaosassa täydet minuutit. Useiden arvioiden mukaan hän on ollut joukkueen parhaimmistoa.