Saksan Bundesliigassa pelaava Eintracht Frankfurt on ilmaissut vahvan kiinnostuksensa Djurgårdenin suomalaislupaus Matias Siltasesta, kertoo Bild.
Bildin tietojen mukaan Frankfurt on ollut jo yhteydessä 18-vuotiaan Siltasen taustajoukkoihin. Saksalaislehden mukaan Frankfurt pyrkii vetoamaan tarjouskilvassa nimenomaan vahvoihin tulevaisuuden näkymiin.
Medialähteiden mukaan myös Bayer Leverkusen ja Juventus ovat syksyn aikana osoittaneet vahvaa kiinnostusta Siltaseen. Aiemmin niin ikään Manchester Cityn on kerrottu tarkkailevan suomalaisen otteita.
Vahvasti Ruotsin Allsvenskanissa pelaavan keskikentän hinnaksi on arvioitu 15-20 miljoonaa euroa.
Siltanen on pelannut tällä kaudella 26 ottelua antaen kolme maaliin johtanutta syöttöä.