Liverpoolissa kohun keskellä oleva tähtihyökkääjä Mohamed Salah lähtee edustamaan kotimaataan Egyptiä jalkapallon Afrikan mestaruusturnaukseen.

Salah avautui rajusanaisesti asemastaan ja kohtelustaan Liverpoolissa viime viikolla. Tämän jälkeen seurajohto yhdessä päävalmentaja Arne Slotin kanssa päätti jättää hyökkääjän rangaistustoimena sivuun Mestarien liigan ottelusta Interiä vastaan.

Egyptin valmentaja Hossam Hassan vahvisti torstaina Salahin, 33, olevan mukana 28 pelaajan kisajoukkueessa.

Afrikan mestaruusturnaus käynnistyy 21. joulukuuta ja päättyy 18. tammikuuta. Egyptin joukkue matkustaa Marokkoon ensi viikolla, ja Salahilta jää väliin vähintään kaksi Liverpoolin Valioliiga-ottelua. Hän on Liverpoolin käytössä vielä tulevan lauantain Brighton-pelissä.

Egypti on voittanut maanosansa mestaruuden seitsemän kertaa, viimeksi vuonna 2010.