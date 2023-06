Jari-Matti Latvala linjaa Toyotan suurimman kehityskohteen – numerot paljastavat armottoman tosiasian

Kuudesta ajetusta osakilpailusta Toyota on vienyt nimiinsä neljä. Valmistajien sarjassa Jari-Matti Latvalan johtaman Toyotan etumatka pahimpaan kilpakumppaniin Hyundaihin on 23 pistettä.

Viime kaudella Toyota käytännössä varmisti merkkimestaruuden jo vuoden avauspuoliskolla, sillä Hyundain Rally1-hybridiauto tuli raakileena pikataipaleille. Tänä vuonna taistelu on ollut selvästi tiukempaa, vaikka Hyundai saavuttikin vasta viime viikonloppuna Sardiniassa ensimmäisen ykköstilansa tällä kaudella.

– Sanoisin, että alkukausi on ollut meille yleisesti hyvä. Olemme saavuttaneet monta voittoa. Kilpailu on toki tiukkaa. Meillä ei niin isoa kaulaa ole nyt Hyundaihin, mutta viime vuoden toisella puoliskolla jo nähtiin, että he ottivat meitä kiinni, Latvala sanoi MTV Urheilulle Sardinian rallin jälkeen.

– Silti tilanteemme on mielestäni hyvä. Suorituskykymme on ollut joka kisassa vahva. Mutta joitain osa-alueita me voimme parantaa. Hyundai tuntuu olevan vahvempi toisen lenkin olosuhteissa, kun on enemmän uraa ja puhtaampaa. Pito on silloin periaatteessa parempi. Se meidän pitää jatkossa ymmärtää paremmin.

Kauden neljässä tähän saakka ajetussa lumi- tai sorakisassa Toyota on ollut edellä ensimmäiseen kertaan ajetuilla pätkillä ja vastaavasti jäänyt, kun samat pätkät on ajettu läpi toistamiseen.

Ensimmäisellä ajokerralla nopein Toyota-kuljettaja on jäänyt pohja-ajasta keskimäärin 0,02 sekuntia kilometrillä, kun nopeimman Hyundai-kuljettajan vastaava lukema on 0,03. Toisella ajokerralla nopein Hyundai-kuljettaja on ollut keskimäärin koko porukan nopein, kun taas nopein Toyota-kuljettaja on jäänyt pohjista keskimäärin 0,06 sekuntia kilometrillä.

Tallin nopein kuljettaja ensimmäisellä ja toisella vedolla lumi- ja sorakisoissa 2023:

ero pohja-aikaan (s/km) 1. vedolla: ero pohja-aikaan (s/km) 2. vedolla: Toyota 0,02 0,06 Hyundai 0,03 0,00

Sardiniassa Toyotan vauhti riitti voittotaisteluun, vaikka kyseinen kisa on perinteisesti ollut Hyundain hallintaa. Niin kävi tälläkin kertaa, kun Toyotan Sebastien Ogier lipsautti johtoasemasta ulos tieltä, mikä toi Hyundaille kaksoisvoiton.

– Oli tämä silti ehdottomasti parempi suoritus kuin viime vuonna Sardiniassa. Olimme paljon kilpailukykyisempiä. Kisan puoleen väliin asti näytti erittäin hyvältä. Tällä kertaa hommat eivät menneet meille suosiollisesti, mutta sellaista ralli välillä on, Latvala summasi.

– Meksikon jälkeen oli selvää, että olemme oikeassa suunnassa tällaisissa olosuhteissa. Pikkuisen on tehtävä vielä töitä juuri niiden toisen lenkin olosuhteiden osalta. Mutta muuten olen tosi tyytyväinen, miten kaikki toimii tiimissä ja miten kuskit ovat suoriutuneet.

Suurin kompastuskivi Toyotalla Sardiniassa olivat isojen vesilammikoiden ylitykset. Takamoto Katsuta ajoi ”vesiesteeseen” liian kovaa ja rikkoi autonsa keskeytyksen arvoisesti. Elfyn Evans ja Sebastien Ogier puolestaan kärsivät vesilammikoiden jälkeen moottorin käyntihäiriöistä.

Vaikka Latvala korosti myös kuljettajien vastuuta, tiimi tekee silti tarkan analyysin siitä, mikä meni pieleen.

– Meillä oli ongelmia vesihautojen kanssa, mutta ei siinä ollut pelkästään autosta kyse. Sellaisia vesihautoja ei ole ollut testeissä, ja ehkä kuskien pitää tulevaisuudessa paremmin lähestyä niitä kohtia, sillä esimerkiksi Kallella (Rovanperä) ei ollut mitään ongelmia, Latvala huomautti.