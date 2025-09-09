Yle: Jättimäinen takaisku Nooralotta Nezirille

Pika-aitajuoksija Nooralotta Neziri joutuu leikkaushoitoon, kertoo Yle. Samalla jopa kausi 2026 voi olla uhattuna.

Suomen urheiluliitto kertoi aamupäivällä, että Nezirin MM-kisaurakka Tokiossa jää väliin harjoituksissa sattuneen tapaturman takia. Neziri loukkasi polvensa maanantaina käydyissä valmistavissa harjoituksissa.

– Todella kova isku, sillä harjoitusten perusteella olin valmis juoksemaan ennätyslukemia, Neziri sanoi SUL:n tiedotteessa.

Neziri on juossut tällä kaudella kahdesti uuden ennätyksensä. Tuorein ennätys 12,73 tuli Kalevan kisoissa. Nyt Ylen mukaan vamman laatu on vakava ja Neziri joutuu leikkauspöydälle. Edessä on pitkä toipuminen ja jopa ensi kausi on uhattuna.

Tokiossa pika-aidoissa kisaavat Lotta Harala ja Saara Keskitalo. Vielä ei ole tiedossa, lähteekö varaurheilijaksi nimetty Reetta Hurske mukaan Japanin karkeloihin. Tokion MM-kisat kilpaillaan 13.-21. syyskuuta.