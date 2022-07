Nooralotta Nezirille taas arvokisapettymys: EM-kisat jäävät väliin

Viimeksi toukokuun lopulla kilpailleella Nezirillä olisi paikka EM-kisoihin rankingin kautta, mutta Euroopan Yleisurheiluliiton listauksessa hänen kohdalleen on merkitty ”withdrawn”, eli Neziri ei ota kisapaikkaa vastaan. Sama merkintä on esimerkiksi Maria Huntingtonilla , jonka poisjäännistä Suomen Urheiluliitto tiedotti aiemmin tänään.

Neziri on kärsinyt kauden aikana sitkeästä kantapäävaivasta, joka on estänyt kilpailemisen. Neziri on päivittänyt tietoja kuntoutumisestaan sosiaalisessa mediassa, noin viikko sitten hän kertoi Instagramissa, että vamma on rajoittanut myös hänen harjoitteluaan.