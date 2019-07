Jättimäinen "kaupungintappaja-asteroidi" ohitti Maan hyvin läheltä, mutta tutkijat eivät huomanneet sitä kuin hieman aiemmin: "Se livahti luoksemme aika nopeasti"

Tämän ”kaupungintappajaksikin” kuvaillun valtavan asteroidin reitti kulki noin 73 000 kilometrin päästä maapallosta. Se on vähemmän kuin viidennes maapallon etäisyydestä Kuuhun, mikä on tutkijoiden mielestä ”epämiellyttävän lähellä”.

Tutkijat arvioivat, että Asteroid 2019 OK oli suurin asteroidi, joka on vuosikausiin kulkenut ohitsemme. Se olisi Maahan osuessaan todennäköisesti tuhonnut kokonaisia kaupunkeja, mutta ei ollut tarpeeksi iso aiheuttaakseen esimerkiksi dinosaurusten sukupuuttoon johtaneen katastrofin kaltaista tuhoa.

Miksi asteroidia ei havaittu aikaisemmin?

Asteroidin ohitus on mallinnettu tietokoneella. Yllä olevalta videolta näkyy, kuinka läheltä asteroidi kulki. Maapallo on kuvassa sinisellä ja Asteroid 2019 OK on merkitty valkoisella.