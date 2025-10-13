Suomen korkeudella maapallolta lähtee tällä hetkellä enemmän lämpösäteilyä ulos kun mitä Auringosta tulee eli toisin sanoen lämpöä karkaa avaruuteen.

Meteorologi Pekka Pouta selitti asiaa kahvikupin avulla. Jos kuuman kahvin päälle laittaa kannen tai vaikka harson, se muuttaa kupin säteilytasetta.

Kupin päälle laitettu kansi heijastaa lämpösäteilyä takaisin, jolloin kahvi pysyy lämpimämpänä.

– Saman huomaa, kun menee ulos. Parhaat jutut on untuvatakit ja villapaidat, eli päälle tulee kuori. Ilma on eriste, ja lämpö liikkuu säteilemällä, kertoo Pouta.

Pilvet ovat sama asia kuin kahvikupin tai perunakattilan päällä oleva kansi. Kun säteilytase menee miinukselle tähän aikaan vuodesta, tapahtuu Poudan mukaan isoja juttuja.

– Se tuo meille talven. Ilma alkaa jäähtyä tämän myötä. Sen seurauksena ilma jäähtyy helposti niin kauan, kunnes taivas onkin pilvinen.

Säteilytase tekee talvesta pilvisen, ellei ole jotain erityistä syytä, miksi taivas pysyisi selkeänä. Syy voi olla esimerkiksi, että tulee annos kuivaa ilmaa.

– Myös kylmeneminen aiheuttaa sen, että jos tulee kylmän ilman virtausta, sää on paljon helpommin selkeä kuin silloin, kun meille tulee lämpöä etelästä.

Maassa oleva lumipeite muuttaa säteilytaseen huomattavan paljon negatiivisemmaksi. Lumipeite, valkea maa, estää auringon lämmön pääsyn maan pinnalle ja heijastaa kaiken takaisin.

– Se on ratkaiseva käänne säteilytaseeseen. Sitten kun lumipeite tulee, voi olla kunnolla kylmä, Pouta sanoo.

Kesäisin säteilytase taas on päinvastainen. Katso videolta jutun alusta kun Pouta vääntää säteilytasetta rautalangasta.