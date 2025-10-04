Pienikokoinen asteroidi on yllättänyt tutkijat tekemällä avaruuden mittapuulla todellisen lähiohituksen maapallosta.
Sohvan kokoinen 2025 TF -ohitti Maan vain 400 kilometrin etäisyydeltä varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Tutkijat havaitsivat asteroidin vain muutamaa tuntia ennen sen lähiohitusta.
Tilanne ei aiheuttanut kuitenkaan vaaraa.
Lue myös: Yhdysvalloissa noussut pelko: ”Paha Kuu nousee”
Asiasta uutisoiva Space.com -sivusto kertoo, että kansainvälinen ISS-avaruusasema kiertää maapalloa suunnilleen samalla korkeudella.
Kyseessä ei ollut kuitenkaan ennätykseen oikeuttava lähiohitus, sillä vuonna 2020 VT4-asteroidi ohitti Maan vain 370 kilometrin etäisyydeltä.