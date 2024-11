Jättiautot turva kuljettajalle, vaara muille? Näin auton ominaisuudet vaikuttavat onnettomuustilanteissa

Onnettomuustietoinstituutti OTI:n liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty vahvistaa intuitiivisen epäilyn: Autojen törmätessä toisiinsa autojen välisellä kokoerolla on vaikutusta. Suurempi ja painavampi auto on yleisesti ottaen käyttäjälleen turvallisempi. Kääntöpuolena painavammalla autolla on kolarin toiselle osapuolelle suurempi tuhovoima.