Anne avasi majoitusyrityksen koronan kynnyksellä, mutta paikka pysyi pystyssä: "Ihmiset yllättyvät siitä, mitä täältä löytää"

Anne Revon luotsaama B&B Hiitolanjoki avattiin juuri koronan kynnyksellä, maaliskuussa 2020. Tilauksia oli tullut paljon jo etukäteen, ja niitä jouduttiin perumaan. Toiminta on kuitenkin jatkunut lähes koko ajan koronatilanteen ajankohtaisten rajoitusten mukaisesti, eikä paikka ole joutunut kokonaan sulkemaan oviaan.

Paikan rauhallisuus ihastutti

Hiitolanjoen saama mediahuomio, rikkumaton rauha ja hyvä sijainti lähes valtatien varrella vakuuttivat hänet siitä, että paikalla on tulevaisuus.

Viime kesänä pystyttiin koronasta huolimatta järjestämään muutamia tapahtumia. Suosituimmaksi nousi skumppakellunta, joka on saanut inspiraationsa Uudenmaan kaljakellunnasta.

Joki on tarkoitus ennallistaa

Yritys on saanut nimensä vieressä virtaavalta Hiitolanjoelta, jota Repo rakastaa. Joki yhdistyy Venäjän puoleiseen Laatokkaan. Se on tärkeä kutupaikka luonnonvaraiselle järvilohelle, joka nousee Laatokasta Suomen puolelle lisääntymään. 1800-luvulla Hiitolanjoen koskiin rakennettiin lukuisia patoja sähköntuotantoa varten. 2000-luvun puolella esiin nousi ajatus joen ennallistamisesta ja viime vuosina hanke on todella lähtenyt käyntiin.