Kontiolahdelle rakennetaan maailman ensimmäinen hotelli, jossa majoituksesta maksetaan päästöjen mukaan: "Suunnilleen puolet majoittumisen kustannuksista voi saada pois"

– Me haluamme nostaa keskusteluun matkailualan vastuun ympäristön suhteen. Kaikkea ei toki pystytä mittaamaan eli esimerkiksi on vaikea ottaa huomioon sitä, millä kulkuvälineellä ihmiset paikalle saapuvat. Sen sijaan sähkön ja energian kulutusta on helppo mitata. Tarkka hintahaarukka ei ole vielä selvillä, mutta suunnilleen puolet majoittumisen kustannuksista voi saada pois, visioi idean isä, Arctic Brands Groupin varatoimitusjohtaja ja perustaja Mikko Spoof.