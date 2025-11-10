– Kiva, että ollaan Euroopassa taas isoissa kisoissa. Peking (2022) aika eksoottinen paikka, joten tykkään siitä, että nyt päästään vähän lähemmäksi kotia.

– Mutta totta kai, kun lähdetään taas keväällä rakentamaan uutta kautta, niin tavoitteet ovat vähän kovemmat. Pitää pikkuisen vielä parantaa tuosta.

– Uusi kausi on taas uusi kausi, mutta totta kai se antaa sellaista itsevarmuutta itselleni omaan tekemiseen ja vähän ehkä rauhallisuutta omaan ajatusmaailmaan, Joensuu myöntää.

Tasainen suorittaja ei saavuttanut viime kaudella ainuttakaan henkilökohtaista voittoa – ja oli vain kerran palkintopallilla – mutta silti suomalainen pääsi nostelemaan sprintticupin voittopokaalia.

– Sen on todennut, että se ei ole semmoinen sormia napsauttamalla tapahtuva asia, joka kehittyy. Sitä pitää vain jaksaa työstää. Kestävyyden ja jaksamisen kautta sekin ominaisuus paranee. Paljon tehdään töitä sen eteen, että ensi talvena oltaisiin parempia kuin koskaan ennen, Joensuu ennakoi.