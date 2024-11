Jasmi Joensuu lähtee huomenna Rukalla alkavaan maastohiihdon maailmancup-kauteen uransa parhaassa syyskunnossa. Lauantaina käytävästä sprintistä sopii onnistuneen harjoituskauden myötä odottaa jopa huippumenestystä.

– Tässä seisoo valmiimpi urheilija. Joka vuosi on tullut kehitystä. Koen, että sprinttipuolelle on saatu ehkä sellainen rauhallisuus, josta moni on vuosien mittaan sanonut, että minulta se puuttuu. Se voi olla se puuttuva palanen, joka voisi tuoda vielä parempia tuloksia.

Joensuu pohtii tilannettaan uuden kauden alla Rukan-viikonlopun suurimpana suomalaisena palkintopallisuosikkina. Tällaisen arvion esittää MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä.

Kahdelta viime talvelta Joensuulla on Rukan sprintistä neljä ja kuusi.

– Hän on aina alkutalvesta kunnossa. Viime viikonlopun Suomen cupissa tuli murskaavan ylivoimainen voitto. Kyllä se kertoo siitä, että mahdollisuuksia on. Toki Ruotsin leidit ovat aika kovia, eli se palkintosijan ottaminen ei ole kovin helppoa, Isometsä sanoo.

Palkintosijoitus olisi Joensuulle uran ensimmäinen henkilökohtainen maailmancup-tasolla. Sen eteen on myös tehty tietoisia satsauksia harjoituskaudella.

– Olemme monipuolisesti kehittäneet kestävyyttä, että jaksaminen riittäisi myös finaalissa. Finaalitasolle pääseminen ei ole ollut ongelma vaan se finaalissa pärjääminen. Jos haluaa oikeasti voittaa, pitää jaksaa hiihtää finaalikin. Alkukauden kisojen perusteella näyttää siltä, että se olisi toiminut, Joensuu sanoo.

– Isoin kehityskohde, jota olemme yrittäneet parantaa, on taloudellisuus, että voima saadaan oikeasti siihen hiihtoon, jotta se olisi taloudellisempaa. Se on mielestäni mennyt aika hyvin eteenpäin, ja ehkä hiihtäminen on näyttänyt myös teknisesti paremmalta.

Vaikka odotukset kovat, hampaat irvessä Joensuuta ei lauantaina lähtöviivalla tulla näkemään.

– En ota mitään turhia paineita. Itsellenihän minä hiihdän.

Yksittäisen kisan sijaan katse on kaudessa pidemmällekin, muun muassa jo Trondheimin MM-kisoissa.

– Koen, että hiihtoprosessi on sellainen, että kehittyminen tapahtuu pikkuhiljaa koko ajan. Kun saa onnistuneita viikkoja ja päiviä alle, kehityskin tulee. Ei pidä niinkään miettiä yksittäistä kisaa vaan kokonaisuutta. Kun perustaso nousee, on mahdollista pärjätä arvokisoissa.

3:47

Hiihtolajien supertähdet Rukalla - löytyykö suomalaisista vastusta norjalaisille?