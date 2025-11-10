Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailujohtaja Simon Caprini ilmoitti yllättäen, että Jessie Diggins päättäisi maastohiihtäjän uransa tulevaan kauteen. Ruotsalaishuippu Emma Ribom ei miehen temppua hyvällä katso.

FIS:n kilpailujohtaja Simon Caprini sanoi lokakuussa Nouvelle Trace -podcastissa Yhdysvaltain hiihtotähden Jessie Digginsin, 34, aikovan lopettaa uransa tulevan maailmancup-kauden päättyessä Lake Placidissa.

Ruotsalaishiihtäjä Emma Ribom kertoi soittaneensa asiasta kuultuaan heti kumppanilleen, yhdysvaltalaissivakoija JC Schoonmakerille. Ribom pohti Digginsin olevan Yhdysvaltojen suurin hiihtotähti "nyt ja kenties koskaan", joten oli luonnollista ottaa asia puheeksi.

– Hän on ollut mukana todella pitkään, joten kävisi järkeen, että hän lopettaisi, Ribom sanoi Expressenin mukaan.

Olympiavoittaja, kaksinkertainen maailmanmestari ja kolminkertainen maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja Diggins ei ole itse kommentoinut asiaa.

Kaksi maailmanmestaruutta voittanut Ribom totesi lopettamisen olevan asia, josta urheilijan tulisi voida ilmaista omilla ehdoillaan. Ruotsalainen pudisteli Expressenin mukaan päätään.

– On minusta outoa tulla ulos ja sanoa jotain tuollaista puhumatta ensin Jessien itsensä kanssa. Se luo omituisen tilanteen hänelle, Ribom kritisoi Caprinia.

– Jos hän todella aikoo lopettaa, on surullista, että häneltä riistettiin se mahdollisuus, ruotsalainen puhisi.

Yhdysvaltalaishiihtäjä Kevin Bolgerin kanssa seurusteleva ruotsalaistähti, kolminkertainen maailmanmestari Maja Dahlqvist ajatteli uutisesta kuultuaan, että se olisi totta. Se tuntui hänestä odotetulta.

– Tuntuu siltä, että jos tieto ei pitäisi paikkaansa, hän olisi jo kieltänyt sen. Vai mitä? Dahlqvist myös sanoi.