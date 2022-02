Jarno Limnéllin kommentti: Osaako suomalainen muodostaa NATO-kannan?

Politiikkaa seuraavat ovat huomanneet, että alkuvuodesta on keskusteltu paljon ulkomaisesta sekaantumisesta EU:n demokraattisiin prosesseihin – myös Suomessa. Samalla suuri osa meistä ei ole näitä uutisia noteerannut. Etäiset poliittiset pikkukohut on helppo ohittaa olankohautuksella.

Yksi näkyvimpiä turvallisuuspoliittisia keskusteluja viime aikoina on ollut Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys. Suomessa Naton kannatus on juuri nyt korkeammalla kuin koskaan, ja Ruotsissa kannatus on jo ylittänyt vastustuksen. Taustalla vaikuttaa ennen kaikkea Venäjän viimeaikainen uhittelu lännen suuntaan.