Järkyttävä välikohtaus Teuvassa: Joukko miehiä ja naisia pahoinpiteli 18-vuotiaan miehen ja turmeli sekä töhri auton, uhri voi yhä huonosti – "He huusivat, että tappakaa tää mamu"

Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelyrikoksena

Pahoinpitelystä on tehty rikosilmoitus. MTV Uutiset tavoitti kyseisen rikoksen tutkinnanjohtajan Jari-Matti Markkalan.

– Tapaus on esitutkinnassa ja sitä tutkitaan pahoinpitelyrikoksena. Yksi henkilö on ollut kiinniotettuna ja on nyt vapautettuna, Markkala kertoo.