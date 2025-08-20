Poliisilta uutta tietoa Kokemäen yliajon jälkeisestä pahoinpitelystä

Kokemäellä tapahtuneessa väkivallanteossa ajettiin ihmisen yli ja pahoinpideltiin häntä teräaseella.All Over Press
Julkaistu 53 minuuttia sitten

Piia Turunen

piia.turunen@mtv.fi

Kokemäen yliajon jälkeisessä pahoinpitelyssä käytettiin teräasetta.

Lounais-Suomen poliisi on jatkanut Kokemäellä viime viikon torstaina tapahtuneen väkivaltaisen tapahtuman selvittämistä. 

Poliisin esitutkinnan perusteella Kokemäen keskustan tuntumassa Prykintiellä puoli seitsemän jälkeen torstai-iltana ajettiin ensin ihmisen päälle, minkä jälkeen autossa olleet henkilöt pahoinpitelivät yliajon uhrin. Pahoinpitelyn yhteydessä käytettiin teräasetta. 

Uhrille ei syntynyt hengenvaarallisia vammoja.

Poliisilla on ollut pidätettynä kolme henkilöä, joita epäillään osallisuudesta tapahtuneeseen. Epäillyt henkilöt on sittemmin vapautettu.

− Väkivallanteon motiivina oli uhrin ja yhden epäillyn keskinäiset erimielisyydet, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä muun muassa tietoteknisellä tutkinnalla.

