Danielin pikkujoulut päättyivät sairaalaan Lappeenrannassa – tuntemattomat hyökkääjät seurasivat ja hakkasivat kotirapussa

Daniel ei tiedä, keitä hyökkääjät olivat tai olivatko he opiskelijoita.

Joukkio lähti seuraamaan

Tapahtunut järkytti

Häntä järkytti, miten väkivallantekijät olivat seuranneet häntä kotiinsa. Henkinen taakka on jopa fyysistä raskaampi.

– Enemmän koen, että tämä on henkisesti vaikea paikka. Fyysisesti ei tee samalla tavalla kipeää, hän kertoo.

Danielin lähipiiri on auttanut häntä kukin tavallaan. Osa on yrittänyt selvittää hyökkääjien henkilöllisyyttä sosiaalisen median kautta. Päivitystä on jaettu muun muassa kaupunginosaryhmissä.