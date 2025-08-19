13-vuotiaalle kiusaajalle poikkeuksellinen seuraus: Lähestymiskielto

Kuvan nuori ei liity tapaukseen.
Julkaistu 19.08.2025 10:51
Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Vakava häirintä ei loppunut, vaikka siihen puututtiin. Korkein oikeus linjasi, että myös alle 15-vuotias voidaan määrätä kieltoon, jos lain edellytykset täyttyvät.

13-vuotias lapsi määrättiin korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä kolmen kuukauden mittaiseen lähestymiskieltoon kahden samaa koulua käyvän lapsen suojelemiseksi.

Alemmat oikeudet katsoivat, että 13-vuotias oli vakavasti häirinnyt kahta samaa koulua käyvää lasta uhkaamalla heitä väkivallalla, kiusaamalla heitä fyysisesti ja sanallisesti sekä häiritsemällä heitä sosiaalisessa mediassa ja vapaa-ajalla.

Häirintä jatkui, vaikka koulu ja viranomaiset olivat puuttuneet tilanteeseen. 13-vuotias sai lähestymiskiellon, koska häirinnän oletettiin jatkuvan ilman sitä.

Lähtökohtaisesti poikkeuksellinen toimenpide

Korkeimman oikeuden tehtävänä oli ratkaista, voidaanko alle 15-vuotias määrätä lähestymiskieltoon. Oikeus totesi, että lähestymiskieltolaki ei sisällä ikärajoituksia, eikä kiellon määräämisen edellytyksiä ole sidottu siihen, voiko kiellon rikkomisesta seurata rangaistus.

13-vuotiaan osalta puuttuva rangaistusuhka ei siis muodostanut estettä lähestymiskiellon asettamiselle.

Korkein oikeus totesi, että alle 15-vuotiaalle voidaan määrätä lähestymiskielto, jos lain edellytykset täyttyvät. Kiellon määräämistä arvioitaessa on otettava huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja kyky ymmärtää tekojensa merkitys.

Oikeus korosti, että lähestymiskielto alle 15-vuotiaalle on lähtökohtaisesti poikkeuksellinen toimenpide.

Se myös katsoi, että lähestymiskielto oli nuoresta iästä huolimatta välttämätön ja oikeasuhtainen toimenpide lasten suojelemiseksi.

