Paul Gascoigne koki 10-vuotiaana järkyttävän tragedian, kun kaksi vuotta nuorempi poika kuoli hänen syliinsä.

Englantilainen jalkapallolegenda Paul Gascoigne, 58, kertoi Good Morning Britain -ohjelmassa järkyttävästä lapsuudenkokemuksestaan, jossa hänen ystävänsä pikkuveljen elämä päättyi traagisesti.

– Ystäväni pikkuveli ei halunnut mennä poikien kerhoon, ja sanoin pitäväni hänestä huolta. Hän oli vasta kahdeksan ja minä kymmenen vanha, Gascoigne avasi.

Kaksikon lähtiessä tuolloin kaupasta Gascoigne kehotti nuorempaansa ripeisiin liikkeisiin.

– Sanoin: "Nopeasti, tule, mennään." Hän juoksi edessä metrin, ja auto osui häneen. Juoksin perään ja hän kuoli syliini.

Gascoigne ajatteli pojan olleen vielä elossa hänen huultensa liikuttua hiukan.

– Sanoin, että "hän on kunnossa, hän hengittää". Hän ei kuitenkaan hengittänyt. Hän oli tehnyt viimeisen liikkeensä.

"Muistan, miten kylmänä hän oli"