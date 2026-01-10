Valioliigan Crystal Palace taipui lilliputille.
Kuudennella sarjaportaalla pelaava Macclesfield FC venyi hurjaan yllätykseen Englannin jalkapallocupin 3. kierroksella kaatamalla kilpailun hallitsevan mestarin Crystal Palacen.
Macclesfield peittosi Valioliigassa pelaavan Palacen kotikentällään maalein 2–1 runsaan 5 000 katsojan edessä.
Macclesfieldin kapteeni Paul Dawson vei kotijoukkueen johtoon hieman ennen taukovihellystä, ja Isaac Buckley-Ricketts lisäsi johtoa toisella puoliajalla. Viime keväänä Englannin cupin loppuottelussa Manchester Cityn kaatanut Crystal Palace teki ainoan maalinsa vasta loppuhetkillä.
Macclesfieldin voittoa voidaan pitää jopa suurimpana yllätyksenä Englannin cupin yli 150-vuotisessa historiassa. Englannin jalkapalloilun sarjapyramidissa Crystal Palacen ja Macclesfieldin erottaa peräti 117 sijaa.
– En voi uskoa tätä. Emme olisi ikinä voineet kuvitella, että löytäisimme itsemme tästä tilanteesta, Macclesfieldin päävalmentaja John Rooney iloitsi.
Rooney on Englannin maajoukkueen entisen kapteenin ja hyökkääjätähden Wayne Rooneyn nuorempi veli.
Konkurssi takana, tragedia taustalla
Nykyinen Macclesfield FC perustettiin vuonna 2020 konkurssiin menneen Macclesfield Townin raunioille. Perinteikäs Macclesfield Town oli perustettu 1874.