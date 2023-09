Kotihoitaja Timo kertoo työnsä olevan tulipalojen sammuttelua: "Edessä voi olla ihan mitä vaan"

– Hoitajia puuttuu melko paljon, kiire on kova ja stressi ihmisillä. Tälläkin hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella on kotihoitajan vakansseja avoinna varmaan ainakin sata.

Eettinen kuorma näkyy lopettamisina

– Kyllä ihmisiä on lähtenyt. On tämä eettinen kuorma. He kokevat, että eivät voi hoitaa tarpeeksi hyvin, koska aikataulut ovat kovat. Yhtälö on vaikea.