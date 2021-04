Iltalehden toimittaja oikeuteen loukkauksia jakelevan oululaispoliitikon kunnian loukkaamisesta Twitterissä

Parkkonen: "Ehkä nyt tekisin toisin"

Lokka jakelee itsekin solvauksia

Lokka on kertonut videollaan tehneensä Parkkosesta itse tutkintapyynnön, vaikka toteaakin samalla videolla, että kunnianloukkauspykälä pitäisi poistaa rikoslaista kokonaan.

Hän on profiloitunut itse alatyylisellä kielenkäytöllään. Kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu kunnanvaltuutettu on muun muassa kutsunut islaminuskoisia typeriksi ja sairaiksi. Lisäksi Lokan blogissa kutsuttiin toista miestä mielenvikaiseksi, sosiopaatiksi ja narsistiksi, minkä takia oikeus on määrännyt hänen kirjoituksiaan poistettavaksi. Lokan mukaan kyse oli tuolloin yhteiskunnallisesta keskustelusta. Ylen päällikön kutsumista huoraksi hän selitti sillä, että nimitys tarkoitti vain henkilöä, josta hän ei pidä.