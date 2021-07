Jarkko Sipilän kommentti: Niko Ranta-ahon tapaus paljastaa huumepomojen porsaanreiän

Helsingin käräjäoikeus langetti Katiska 2 -jutusta Niko Ranta-aholle perjantaina kahden vuoden vankeustuomion, mikä yhdistettynä aiempaan Katiska 1:n 11 vuoden tuomioon tekee yhteensä 13 vuotta. Se on maksimituomio, minkä huumejutuista voi antaa.

Käräjäoikeus katsoi rikoslain kirjaimia tarkkaan. Lain mukaan aiempi ehdoton tuomio voidaan ottaa huomioon, jos henkilöä syytetään rikoksesta, joka on tehty ennen kuin tuomio aiemmasta rikoksesta on annettu.

Suomalaiseen oikeuskäytäntöön kuuluu ns. tukkualennus. Joissain maissa rangaistuksia lasketaan toistensa päälle, mutta Suomessa katsotaan kokonaisuutta. Törkeän huumerikoksen maksimirangaistus on kymmenen vuotta, mutta jos niitä tekee samalla kerralla useita, rangaistus voi nousta korkeintaan 13 vuoteen.

Ylipäätään KKO on linjannut huumejuttujen tuomioita lievempään suuntaan.

Huolestuttava linjaus

Tämä linjaus tutkintavankeudesta vapautumisen jälkeen tehdyistä rikoksista on huolestuttava.

Viime vuosien trendi on ollut se, että huumejutut ovat kilomääriltään entistä suurempia ja syytettyjä on kymmenittäin. Tämä on johtanut siihen, että juttujen käsittely oikeudessa kestää useita kuukausia ja sen jälkeen tuomiotakin odotellaan kuukausia.