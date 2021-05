Niko Ranta-ahoa uhkaa historiallisen pitkä huumetuomio – "Tällaista tilannetta ei ole ollut"

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi torstaina Katiska 2:na tunnetun huumejutun käsittely, jossa pääsyytettynä on rikokset kiistävä Niko Ranta-aho. Juttu nivoutuu lääketablettien ja ekstaasipillereiden salakuljetukseen sekä kahden salakuljetuksen valmisteluun.

Törkeästä huumausainerikoksesta maksimirangaistus on 10 vuotta vankeutta, mutta jos niitä on samalla kertaa tuomiolla useita, niin maksimi on 13 vuotta.