Jari tuli Jounin mökille kylään ja murjoi maisemaa Vaalassa – lopulta iglu auton katolta katosi

Sipilä on talvimökkeilemässä Vaalan Säräisniemellä Ruununtörmän loma-alueella Oulujärven etelärannalla Pohjois-Pohjanmaalla.

Sähköt poissa yöstä asti

– Paikallisella operaattorilla ei ollut aamulla tietoa edes siitä, missä vika on, Sipilä sanoo.

Sipilälle sähköttömyys ei ole ainakaan toistaiseksi aiheuttanut ongelmia, vaikka sauna toimii vain sähköllä. Kännykkää hän pystyy lataamaan autossa. Pakasteet hän on siirtänyt ulos.

Naapurin tilanne on Sipilää tiukempi, koska he ovat kokonaan sähkölämmityksen varassa. Ulkona on pakkasta seitsemisen astetta.