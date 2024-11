Jyväskylän kovia kokenut Louhunsalmen silta suljetaan kovan tuulen takia

Silta avataan liikenteelle torstaiaamuna, jos tuuli ei aiheuta lisävaurioita sillalle.



Lehtisaaren ja Säynätsalon välissä kulkeva Louhunsalmen silta suljetaan liikenteeltä keskiviikkona iltakuudelta ja avataan torstaiaamuna, jos sillalle ei tule tuulesta lisävaurioita tai lumentulo ei estä liikennettä. Silta on määrä avata liikenteelle torstaina aamuyhdeksältä.



Hätätilanteissa kulku sillan yli turvataan. Autoliiton liikenteenohjaus varmistaa ylitykset sillan ollessa suljettuna.



Yksi siltaan lisätyistä neljästä tukivaijerista katkesi sunnuntaina, minkä jälkeen liikennettä sillalla on rajoitettu merkittävästi.



Sillalla sallitaan kulku vain henkilö- ja pakettiautoille yksi auto kerrallaan. Raskas liikenne ja joukkoliikenne eivät pääse ajamaan sillan yli. Myös kevyen liikenteen kulku on kielletty turvallisuussyistä. Jalankulkijat saatetaan tarvittaessa sillan yli henkilöautolla.



Kaupungin mukaan katkenneen vaijerin liitoskohdassa havaittiin ruostetta. Epäilyksenä on, ettei se kestänyt myrskytuulen aiheuttamaa rasitusta.



Sillan alkuperäiset rakenteet vaikuttavat kaupungin mukaan olevan kunnossa eikä silta ole vaarassa romahtaa. Kaupungilla ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, voivatko muut tukivaijerit katketa ja aiheuttaa vaaraa.



Selvitystyöt sillan korjaamiseksi on aloitettu. Selvitykset kestävät arviolta vähintään neljä viikkoa, minkä takia liikenne pysyy rajoitettuna ainakin ensi vuoden alkupuolelle saakka.