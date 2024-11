Pendolino törmäsi radalle kaatuneeseen puuhun, junaliikenne katki Tampereen ja Parkanon välillä

Helsingistä Vaasaan matkannut Pendolino S53 on törmännyt radalle kaatuneeseen puuhun Pirkanmaalla, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Junaliikenne on törmäyksen seurauksena katki Tampereen ja Parkanon välillä.

VR kertoi alkuyöstä, että Pendolino S53 on peruttu junan vaurioiduttua törmäyksessä. Puoli kolmen aikaan yhtiö päivitti, että junaa oltiin hinaamassa Parkanon asemalle, jossa osa Vaasaan suuntaavista matkustajista siirtyy linja-auton kyytiin. Parkanosta juna on määrä hinata edelleen Seinäjoelle, josta on saatu järjestettyä toinen linja-autokuljetus Vaasaan. Rataliikennekeskuksen mukaan vaurioitunut juna hinataan dieselvetoisella veturilla.