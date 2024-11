Jari kaatoi useita kymmeniä puita hautausmaalla – kaksi erikoisen onnekasta sattumaa

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakan metsäasiantuntija Pertti Lahtinen kertoo, että puuta on kaatunut alueella valtavia määriä.

Tuhojen kannalta on otollista, että tuuli on puhaltanut aavalta Oulujärveltä koillisen ja idän suunnalta ja maa on ollut sula.